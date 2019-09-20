Найдено новое объяснение «акустическим атакам» на Кубе

Канадские дипломаты на Кубе в 2017 году могли пострадать от частого применения средств фумигации, а не от предполагаемых акустических атак, сообщили СМИ.

Как пишет портал «Кубадебате» со ссылкой на исследование сотрудников канадского университета Далхаузи, по показаниям воздействия на зоны мозга пострадавших и по их заявлениям нельзя однозначно утверждать о звуковом характере поражения.

По утверждениям ученых, вероятно, канадское посольство могло в пять раз чаще применять средства для фумигации помещений во избежание распространения вируса Зика, активность которого усилилась в тот период на Кубе.

Минздрав Кубы, в свою очередь, заявил, что все подобные средства, допускаемые для использования на Кубе, соответствуют стандартам безопасности.

«Для борьбы с комарами соблюдаются установленные на международном уровне протоколы, в том числе стандарты ВОЗ и ПАОЗ, а также процедуры, установленные производителями этих химических агентов. Однако, мы намерены более подробно рассмотреть проблему на основе опубликованных расследований», – передает ТАСС сообщение ведомства.

«Гипотеза, выдвинутая канадской командой, является серьезной попыткой объяснить симптомы [дипперсонала], о которых сообщается в результате научных исследований, хотя пока преждевременно делать конкретные выводы», – рассказал директор центра нейронаук Кубы Митчелл Вальдес-Соса.

В августе 2017 года стало известно, что медики диагностировали у работающих на Кубе американских и канадских дипломатов «легкое повреждение головного мозга» и «вероятное повреждение центральной нервной системы». Утверждается, что причиной оказалось воздействие «акустических приборов». По данным Госдепа, пострадали 16 сотрудников посольства.

Гавана категорически отвергает свою причастность к «акустическим атакам».

Напомним, в феврале семьи пяти канадских дипломатов решили взыскать с правительства страны компенсацию в 28 млн канадских долларов (около 21,1 млн долларов США) за бездействие в условиях «акустической атаки» в посольстве на Кубе.