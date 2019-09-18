Ученые предсказали извержение вулкана на спутнике Юпитера

Ученые Планетологического института США проанализировали данные наблюдений за 1988–2000 годы и пришли к выводу, что вулкан Локи на Ио – спутнике Юпитера, скоро может начать извергаться.

Раньше цикл между извержениями вулкана Локи составлял примерно 540 дней, при этом в начале извержения вулкан становился ярким и оставался таким в течение 230 дней, после чего темнел, сообщает издание Science Alert.

Отмечается, что подобные явления наблюдались до 2001 года, пока вулкан не затих. Ученые сообщили, что в 2013 году извержения возобновились, но цикл стал 475 дней. Это наблюдение позволило сделать им вывод, что следующее извержение может случиться в сентябре 2019 года.

По мнению ученых, перерыв в активности вулкана между 2001 и 2013 годами может быть связан с изменениями в газовой фракции магмы.

Ранее сообщалось, что российский астроном нашел признаки жизни в других звездных системах.