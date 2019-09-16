Путин посетит Кризисный центр МЧС в связи с ЧС на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин во вторник, 17 сентября, прибудет в Кризисный центр МЧС России, где проведет совещание по поводу ситуации с паводками на Дальнем Востоке.

«17 сентября Владимир Путин примет участие в конгрессе всемирного учредительного фонда «Карен ха-Йесод», который пройдет в Москве... Также в этот день глава государства посетит Кризисный центр МЧС России, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

«Карен ха-Йесод» – международный благотворительный фонд, работающий в области финансовой поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах.

В Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводка и обильных осадков. В результате тайфуна в Приморском крае выпали три месячные нормы осадков.