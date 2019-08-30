Глава Южной Осетии оценил возможность силового разрешения ситуации с блокпостом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что силовое решение с блокпостом на границе с Грузией возможно лишь в крайнем случае.

«Многие могут спросить, почему мы не принимаем силовые действия. Я считаю, что... такое решение должно быть в любом случае самым крайним. Мы рассчитываем, что руководство Грузии осмыслит важность ситуации и сделает все для разрядки нестабильности, которая образовалась благодаря тем шагам, которые они, к сожалению, сделали», – заявил Бибилов, передает ТАСС.

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Делегация республики в четверг покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста.

В парламенте страны заявили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность Южной Осетии, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.