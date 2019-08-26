МВД не зафиксировало нарушений на фестивале «Таврида-Арт»

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму прошел без происшествий, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В период с 23 по 25 августа мероприятия фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт», проходившем в городском округе Судак Республики Крым, посетили более 92 тыс. человек (более 30 тыс. – 23 августа, 20 тыс. – 24 августа и 42 тысячи в заключительный день фестиваля 25 августа)», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Нарушений правопорядка и происшествий на фестивале не было зафиксировано. Полиция во взаимодействии с другими правоохранительными структурами обеспечили общественный порядок и безопасность в полном объеме.

Ранее участники фестиваля «Таврида – АРТ» провели костюмированное арт-шествие.

«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который объединил все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Молодые участники фестиваля также ведут соревнование за гранты на общую сумму 80 млн рублей.