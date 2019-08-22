Британский телеканал решил снять документальный фильм о Путине

Четвертый канал британского телевидения решил снять трехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

В анонсе фильма Путин назван президентом, который поставил себе задачу «снова сделать Россию великой», успел поработать с четырьмя президентами США и четырьмя британскими премьерами, и, «возможно, является самым влиятельным лидером своего времени», передает ТАСС.

Четвертый канал обещает рассказать о молодости Путина, периоде его работы в КГБ СССР, а также о времени работы главой правительства и президентом России. Авторы фильма намерены показать, как личный опыт будущего президента отразился на государственной политике России.

«Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века. В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир», – сказал Джеймс Роган, исполнительный продюсер фильма «Путин: история русского шпиона».

Напомним, в июле телеканал «Россия 1» показал документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна и украинского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка «В борьбе за Украину», в который вошло интервью президента России Владимира Путина.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях 2014 года, для которого взял интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД