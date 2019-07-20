Стоун назвал Путина оптимистом и миротворцем

Режиссер Оливер Стоун сказал президенту России Владимиру Путину, что тот является оптимистом и миротворцем.

Стоун во время интервью отметил, что Путин «в куда худшем настроении», чем во время их предыдущей встречи, сообщается на сайте Кремля.

Путин пояснил, что тогда не было «ситуации вокруг Ирана», обвинений в адрес России в кибератаках и что «ситуация всё-таки развивалась положительно». Теперь же и КНДР «немножко откатилась назад», и «, торговые войны разворачиваются», продолжается кризис в Венесуэле.

«Радоваться особенно нечему», – сказал Путин, но отметил, что «с другой стороны, мы чувствуем себя спокойно, уверенно».

«У нас проблем нет», – заявил президент.

Стоун сказал Путину, что тот «оптимист и всегда им был», а также «миротворец».

Путин согласился с такой оценкой.