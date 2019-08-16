Онищенко призвал не издеваться над купившей лекарство больному ребенку матерью

Родителям нужно разрешить заказывать для больных детей лекарства из-за границы, заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что против матери, по рецепту врача заказавшей за границей для своего больного эпилепсией ребенка незарегистрированный в России препарат «Фризиум», завели уголовное дело. В составе лекарства есть клобазам, который числится в списке наркотических и психотропных – подобные лекарства может в России заказывать только непосредственно сам больной.

«Я не думаю, что врач выписал препарат, неразрешенный в нашей стране, он не мог этого сделать. Но врач мог просто рекомендовать, и я в этом его не виню, более того, защищаю, хотя формально он не прав. Если в этой ситуации родители купили препарат для своего ребенка, то они правы, и издеваться над ними не надо», – считает Онищенко.

По форме все правильно, а по существу издевательство, говорит Онищенко: «Нужно дать такое право родителям, подобных ситуаций не так много, потому что люди в основном небогатые. Зачастую родители сами узнают, что есть некое лекарство, и всеми силами, через знакомых или еще как-то, пытаются его достать. В этом плане я могу по-человечески понять родителей. Другое дело, что формально это лекарство не зарегистрировано».

Кроме того, Онищенко напомнил, что в советский период все члены политбюро лечились зарубежными препаратами, которые, конечно, не были зарегистрированы в СССР. Тем не менее их покупали и использовали в медицинских учреждениях страны.

Минздрав в итоге решил дать оценку эффективности «Фризиума».

До этого в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена. В тот раз полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.