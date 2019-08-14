МИД отреагировал на пояснения PepsiCo и Danone по трудоустройству крымчан

Министерство иностранных дел России приветствует пояснение компаний PepsiCo и Danone по найму выпускников вузов Крыма в связи с появлением информации об отказе им в трудоустройстве в этих организациях.

В официальном Twitter МИД России сообщается, что ведомство одобряет публичную реакцию PepsiCoRU и Danone на скандал вокруг якобы существующих отказах в трудоустройстве выпускников крымских вузов.

Отмечается, что в компаниях заверили – «выпускники вузов Республики Крым не подвергаются дискриминации при трудоустройстве».

Ране стало известно, что Danone представила список вузов Крыма, выпускники которых в данный момент работают в компании, передает РИА «Новости».

Это Национальная академия природоохранного и курортного строительства, Медицинский колледж Крымского государственного медицинского университета, Крымский государственный агротехнологический университет, Крымский техникум пищевой промышленности.

Отметим, что Danone и PepsiCo входят в 20-ку крупнейших иностранных компаний в России по версии журнала Forbes.

Ранее участники всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» заявили о том, что компании Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма.

МИД в связи с этим обратил внимание компаний, что дипломы крымских вузов обладают тем же статусом, что и аналогичные документы об образовании, выданные в других регионах России.

После этого Danone и PepsiCo опровергли отказ принимать на работу выпускников вузов Крыма.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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