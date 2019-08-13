МЧС подтвердило отсутствие превышения радиационного фона в Северодвинске

Лабораторный анализ грунта, воды и песка показал отсутствие превышения естественного радиационного фона в Севередовинске и прилегающих территориях после взрыва на военном полигоне, об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

«С 8 августа специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску были проведены исследования. <...> Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что на протяжении последних дней естественный природный фон в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, в Приморском и Онежском районах, в населенных пунктах Нёнокса, Солза был в пределах нормы.

«Замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску», – подчеркнули в МЧС.

Ранее независимый эксперт в атомной отрасли, глава Атоминфо Александр Уваров заявил, что зафиксированное при инциденте на военном полигоне под Северодвинском кратковременное превышение уровня радиации абсолютно безопасно для населения.

Во вторник Росгидромет сообщил, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне на 12.00 кратковременно превышал естественные фоновые значения на отдельных станциях наблюдения в 4-16 раз. По данным ведомства, уже через полчаса уровни вновь резко понизились, а еще спустя два часа обстановка нормализовалась.

Академик Леонид Большов заявил газете ВЗГЛЯД, что «когда возникает информация со словами «радиация», «повышенный фон», народ начинает волноваться, покупать йодные таблетки. Но «мини-Чернобыль» в данном случае не фактический, а информационный».

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников, которые пытались предотвратить взрыв. Их наградят посмертно и установят памятник.