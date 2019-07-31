Швеция выразила надежду на визит Лаврова в октябре

В Стокгольме надеются, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сможет приехать с визитом в начале октября в шведский город Умео, где будет проходить Европейский Арктический форум, заявил посол страны в Москве Петер Эриксон.

Эриксон заявил, что шведская сторона надеется на визит Лаврова в Умео 3-4 октября – там будет проходить Европейский Арктический форум, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, Стокгольм ожидает, что на полях форума пройдет двусторонняя встреча Лаврова с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем.

«Последний раз главы МИД Швеции и России встретились в финском Рованиеми в мае этого года», – напомнил посол.

Он также заявил, что Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения.

«У США в принципе не было оснований выходить из него, потому что Иран и другие страны действовали в рамках этого соглашения. Мы очень сожалеем о таком решении Вашингтона, так как имеют место очень негативные последствия», – сказал Эриксон.

Он отметил, что Швеция работает с партнерами по Евросоюзу для того, чтобы сохранить соглашение, добавив, что ситуация «сейчас не очень оптимистичная».

Ранее стало известно, что Швеция решила присоединиться к платежной системе для расчетов с Ираном в обход США.