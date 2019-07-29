Двое мужчин погибли в Сочи во время катания на гидроцикле

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29 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населенных пунктов, а их тушение – бессмысленным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Кто и как сейчас борется с огненной стихией?  Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов, он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Главный принцип спецподразделения «Альфа»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
29 июля свой праздник отмечают особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть – группа «Альфа». Подробности...

От впадения в детство американской элиты становится страшно

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Допрос спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США выглядел странно. Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Подробности...
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Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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    Какие сооружения в России самые древние

    Украина мечтает устроить «Бурю» в Донбассе

    Кто из российских политиков сбежал за границу

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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              Двое мужчин погибли в Сочи во время катания на гидроцикле

              29 июля 2019, 19:45

              Текст: Анастасия Норина

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              На одном из пляжей Адлерского района двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле, сообщает пресс-служба ЮСУТ Следственного комитета России по Южному федеральному округу.

              «По предварительным данным, 29 июля около 16.00 (идентично с мск) при катании на гидроцикле в районе одного из пляжей города Сочи произошло столкновение гидроцикла с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, которые находились на якорной стоянке. В результате случившегося водитель гидроцикла и пассажир погибли», – говорится в сообщении пресс-службы.

              «Кубань 24» сообщает, что по факту происшествия проводится проверка.

              Ранее стало известно, что норвежская чемпионка зимних Олимпийских игр 2010 года в лыжной эстафете Вибеке Скофтеруд погибла, катаясь на гидроцикле.


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