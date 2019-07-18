Для пострадавших от паводков в Иркутской области решили построить общежития

Для пострадавших от паводков в Иркутской области построят быстровозводимые общежития, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске – на 200, в Чуне – на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы областного правительства.

В правительстве Иркутской области отмечают, что сейчас идет работа над проектом комплексной застройки с рабочим названием «Березовый», под который уже выделен участок в 400 га. В нем получат жилье пострадавшие от паводков жители Тулуна.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сообщалось, что 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.