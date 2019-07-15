Подростка случайно застрелили из найденного пистолета в Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии в результате выстрела из найденного на улице пистолета погиб 13-летний подросток, сообщили в региональном главке МВД.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, вечером 13 июля в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении несовершеннолетнего.

«По предварительной информации: двое ребят 13 и 18 лет, прогуливаясь, нашли предмет похожий на пистолет и принесли его в столярную мастерскую. Там они начали изучать его устройство и ударно-спусковой механизм. В этот момент произошел выстрел. От полученного ранения 13-летний подросток скончался», – сообщили в полиции.

Виновник трагедии сам позвонил родственникам погибшего подростка и дождался приезда сотрудников полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, 8 июля подросток в Москве загорелся при игре в «каскадеров».