Горгадзе указал соратникам Навального, как правильно писать его фамилию

Адвокат Шота Горгадзе отреагировал на заявление главы юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова, который назвал его «Гонгадзе» и «неудачником», а сотрудницу гимназии Выборгского района Санкт-Петербурга Елену Орлову – «рисовальщицей подписей». Горгадзе лично представляет интересы Орловой в суде, чтобы защитить ее честь и достоинство.

Известный адвокат, председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе в субботу подтвердил свое намерение защищать интересы сотрудницы гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елены Орловой, которая ранее обратилась к нему за юридической помощью.

«Я защищаю не рисовальщицу (не путайте Орлову с Яшиным), а ту, которую ваши оклеветали», – написал Горгадзе в Twitter.

Так он отреагировал на сообщение (впоследствии было удалено) главы юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова, который назвал адвоката «неудачником», а заодно перепутал его фамилию, написав вместо «Горгадзе» «Гонгадзе», а Орлову – «рисовальщицей подписей в Санкт-Петербурге».

«Я Горгадзе... Прежде чем писать, думайте. Тогда и удалять не придется», – указал Горгадзе Жданову.

Напомним, 25 июня на YouTube-канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» был опубликован ролик «Анатомия рисования подписей», в котором менеджер проектов штаба Ольга Гусева заявила, что сотрудники администрации Выборгского района якобы занимаются фальсификацией подписных листов в поддержку врио губернатора Александра Беглова. В частности, Гусева обвинила Орлову в попытке «заблокировать выход из администрации» и попытках «украсть камеру». Однако женщина на видеозаписи даже не похожа на настоящую Орлову.

После выхода сюжета на почтовый адрес Орловой посыпались оскорбления и угрозы. Как посчитала женщина, данные действия со стороны штаба Навального и Гусевой порочат честь и достоинство, а также наносят неоценимый вред ее репутации, поэтому она решила написать заявление в полицию и подать судебный иск с требованием признать не соответствующими действительности сведения штаба Навального и компенсировать ей моральный вред со стороны штаба.

Накануне Горгадзе прибыл в Санкт-Петербург, чтобы помочь Орловой. «Мы планируем подать исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Насколько мне известно, Елена Орлова уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета». Я буду представлять ее интересы и в уголовном деле тоже. Вот по эти двум направлениям мы будем работать, чтобы защитить ее доброе имя», – сказал Шота Горгадзе в интервью Regnum.

На происходящее также отреагировал сам Беглов, который обратился в правоохранительные органы в связи с появлением в Сети провокационного видео с «фальсификацией» подписей. Более того, с целью исключить возможность использования этой провокации в ходе выборов, штаб Беглова не стал сдавать в Горизбирком подписи, собранные в Выборгском районе. Для регистрации Беглову хватило подписей жителей других районов города.