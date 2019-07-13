Горгадзе указал соратникам Навального, как правильно писать его фамилию

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13 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
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По свободе слова в Киеве ударили гранатой

Организаторы нападения преследовали цель запугать журналистовФото: 112 Украина/youtube
За неделю до выборов в Верховную раду в Киеве совершено вооруженное нападение на один из самых популярных новостных телеканалов «112 Украина». Двое неизвестных выстрелили по офису канала из гранатомета. Произошедшее назвали терактом, к расследованию подключалась СБУ. Кому выгодно запугивание журналистов и чего добиваются организаторы этого нападения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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            Горгадзе указал соратникам Навального, как правильно писать его фамилию

            13 июля 2019, 17:15

            Текст: Евгений Романов

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            Адвокат Шота Горгадзе отреагировал на заявление главы юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова, который назвал его «Гонгадзе» и «неудачником», а сотрудницу гимназии Выборгского района Санкт-Петербурга Елену Орлову – «рисовальщицей подписей». Горгадзе лично представляет интересы Орловой в суде, чтобы защитить ее честь и достоинство.

            Известный адвокат, председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе в субботу подтвердил свое намерение защищать интересы сотрудницы гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елены Орловой, которая ранее обратилась к нему за юридической помощью.

            «Я защищаю не рисовальщицу (не путайте Орлову с Яшиным), а ту, которую ваши оклеветали», – написал Горгадзе в Twitter.

            Так он отреагировал на сообщение (впоследствии было удалено) главы юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова, который назвал адвоката «неудачником», а заодно перепутал его фамилию, написав вместо «Горгадзе» «Гонгадзе», а Орлову – «рисовальщицей подписей в Санкт-Петербурге».

            «Я Горгадзе... Прежде чем писать, думайте. Тогда и удалять не придется», – указал Горгадзе Жданову.

            Напомним, 25 июня на YouTube-канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» был опубликован ролик «Анатомия рисования подписей», в котором менеджер проектов штаба Ольга Гусева заявила, что сотрудники администрации Выборгского района якобы занимаются фальсификацией подписных листов в поддержку врио губернатора Александра Беглова. В частности, Гусева обвинила Орлову в попытке «заблокировать выход из администрации» и попытках «украсть камеру». Однако женщина на видеозаписи даже не похожа на настоящую Орлову.

            После выхода сюжета на почтовый адрес Орловой посыпались оскорбления и угрозы. Как посчитала женщина, данные действия со стороны штаба Навального и Гусевой порочат честь и достоинство, а также наносят неоценимый вред ее репутации, поэтому она решила написать заявление в полицию и подать судебный иск с требованием признать не соответствующими действительности сведения штаба Навального и компенсировать ей моральный вред со стороны штаба.

            Накануне Горгадзе прибыл в Санкт-Петербург, чтобы помочь Орловой. «Мы планируем подать исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Насколько мне известно, Елена Орлова уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета». Я буду представлять ее интересы и в уголовном деле тоже. Вот по эти двум направлениям мы будем работать, чтобы защитить ее доброе имя», – сказал Шота Горгадзе в интервью Regnum.

            На происходящее также отреагировал сам Беглов, который обратился в правоохранительные органы в связи с появлением в Сети провокационного видео с «фальсификацией» подписей. Более того, с целью исключить возможность использования этой провокации в ходе выборов, штаб Беглова не стал сдавать в Горизбирком подписи, собранные в Выборгском районе. Для регистрации Беглову хватило подписей жителей других районов города. 


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