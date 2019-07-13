Рискующему не попасть на выборы Яшину дали совет

В экспертной среде считают, что муниципальный депутат Илья Яшин должен оспаривать в суде свое право участвовать в выборах, а не устраивать митинги в свою поддержку. На этой неделе в подписных листах за Яшина был выявлен брак выше нормы, поэтому политик может быть не допущен к предстоящим выборам в Мосгордуму.

Политолог Анна Федорова уверена, что в случае недопуска Ильи Яшина к выборам в Москве никакого митинга в его поддержку не состоится.

«Когда у комиссии есть претензии к подписям, надо брать квалифицированного юриста и идти с ним в комиссию воевать. Легальных методов оспорить решение – немало», – пишет Федорова в своем телеграм-канале.

Политолог добавила, что «пока Яшин будет митинговать, поезд уйдет». «Ну на то, видимо, и расчет. Призвать к митингу – получить нулевой результат – покричать – остаться жертвой. Тьфу на вас», – заключила Федорова.

Накануне глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин заявил, что по итогам проверки избирком признал недействительными 11,4% (максимально допустимое количество брака составляет 10%) подписей в поддержку его кандидатуры для выдвижения в Мосгордуму.

Как пишет политик в Facebook, большинство подписей забраковали с помощью базы МВД, благодаря которой установили некорректные данные избирателей. Он назвал это «абсолютным мошенничеством», так как проверка данных по базе прошла тайно.

Однако политолог Алексей Мартынов указывает, что в подписных листах за Яшина были подписи умерших москвичей.

«Мертвецы сраму не имут и в суде свидетелем не могут быть тоже! Срамота!? За кого мертвецы в мск? Вопрос риторический. Вот члены проверочной подписной комиссии Мосгоризбиркома скромно умалчивают имена героев, прямо указывая на большой брак в подписных листах с данными умерших москвичей от некоторых кандидатов. А между тем месье Яшин уже призывает адептов «штурмовать избирательную комиссию»!» – пишет Мартынов в Facebook.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что официальных жалоб в Московскую городскую избирательную комиссию по поводу проверки подписей за независимых кандидатов не поступало.

При этом Горбунов назвал пикеты в поддержку Яшина, которые прошли в среду у здания Московской городской избирательной комиссии, давлением на комиссию. «Параллельно у нас идут однотипные заявления в поддержку, обращения. Все что-то требуют, одно и то же. Это перечень так называемых независимых кандидатов, чтобы их допустили до выборов», – сказал Горбунов.

Московский городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.