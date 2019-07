Подразделение Росатома разработало уникальный источник нейтрино

Специальный искусственный источник нейтрино создали специалисты АО «ГНЦ НИИАР». Его работа станет частью сложнейшего международного научного эксперимента.

В АО «ГНЦ НИИАР» (входит в научный дивизион Росатома) изготовлен и доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) уникальный искусственный источник нейтрино на основе радионуклида хром-51. Работа проводилась в рамках международного научного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в области нейтринной физики по поиску новой элементарной частицы – так называемого стерильного нейтрино.

«В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были проведены расчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемой активности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактора СМ, проведено облучение металлического хрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центрального облучательного устройства, – сообщил руководитель проекта, заместитель директора по производству АО «ГНЦ НИИАР» Александр Звир. – И уже затем из наработанного радиоактивного материала был изготовлен закрытый источник нейтрино».

Ранее специалисты института с рабочим визитом посещали отечественную нейтринную лабораторию и обсуждали все научные, технические и организационные вопросы по подготовке сложнейшего эксперимента.

5 июля источник нейтрино был помещен в облучательный канал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа. Эксперимент BEST стартовал. Первые результаты эксперимента BEST могут быть опубликованы в 2020 году. Предполагается, что эксперимент BEST поможет ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино – «стерильных» (кроме электронных, тау- и мюонных).

Эксперимент BEST проходит на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории (Баксанское ущелье, Северный Кавказ), созданной еще в советские времена специально для изучения нейтрино. К числу основных направлений научных исследований лаборатории относится изучение внутреннего строения и эволюции Солнца, звезд, ядра Галактики и других объектов Вселенной путем регистрации их нейтринного излучения.