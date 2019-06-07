Полиция Москвы начала проверку из-за «некачественной информации» по делу Голунова

ГУМВД Москвы начало служебную проверку после публикации «некачественной информации» – фотографий по делу журналиста Ивана Голунова – на официальном сайте столичного главка, которую предоставило Управление внутренних дел по Западному административному округу города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве некачественной информации для опубликования на официальном сайте столичного главка», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

До этого ГУМВД Москвы уточняло, что только одно фото из ранее опубликованных ведомством было сделано в квартире Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Ранее стало известно о задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили.

За коллегу вступился журналист ВГТРК Андрей Медведев, инцидент также комментировали Тина Канделаки и Ксения Собчак.