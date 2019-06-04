Объяснено большое число аварий на трассе «Таврида»

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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Сергей Худиев, публицист, богослов
Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
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            Объяснено большое число аварий на трассе «Таврида»

            4 июня 2019, 20:09

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Блогеры обращают внимание на большое число аварий на новой федеральной трассе «Таврида», которая соединяет Крымский мост с Симферополем и Севастополем; однако водители должны понимать, что строительство здесь еще продолжается, отметил пресс-секретарь генподрядчика АО «ВАД» Григорий Назаров.

            С января по май ГИБДД зафиксировали уже более 60 ДТП на «Тавриде». В них погибли 19 человек, еще 100 – получили травмы. Причина большинства из них – «лобовые» столкновения.

            Сейчас на трассе всего две полосы – по одной в каждую сторону – вместо четырех. В 2020 году, когда трассу полностью введут в эксплуатацию, встречной полосы не будет, однако пока именно она является главным источником проблем. Особенно в тяжелых погодных условиях это создает проблемы, пишет «Комсомольская правда – Крым».

            Турист из Подольска Евгений считает, что обгоны на трассе «разрешены в самых неудачных местах: спуски, подъемы, повороты – в местах с малой обзорностью».

            «К сожалению, далеко не все водители это понимают и идут на обгон с нарушением здравого смысла. Лично наблюдал около десятка случаев, когда лишь чудом удавалось избежать аварии», – заявил он.

            Григорий Назаров отмечает, что строительство «Тавриды» еще продолжается.

            «К декабрю 2020 года крымчане поедут не по двухполосной дороге от Керчи до Симферополя, а по четырехполосной до Севастополя», – рассказал он.

            Еще одна проблема – отсутствие обочины, которая могла бы помочь избежать столкновений.

            «Снимать барьерные ограждения, установленные для безопасности водителей, никто не будет, поэтому съехать с дороги где угодно не получится. Вдоль трассы есть около 10 площадок для отдыха. Если неприятность произошла рядом с ними, то запаску можно поставить там. Если до площадки ехать далеко, придется менять колесо на трассе, поставив рядом знак аварийной остановки», – рассказал Назаров.

            При этом важно отметить, что максимальная скорость на трассе – пока 60 километров в час. Соответствующие знаки стоят по всей длине трассы. Однако очень многие водители едут 80-100-120 км/ч.

            «На сегодняшний день «Таврида» – это строительная площадка, 90 км/ч будет разрешено только в следующем году после ввода дороги в эксплуатацию. На некоторых участках ведутся работы по строительству третьей и четвертой полосы движения, возможен выезд технологического транспорта», – подчеркивает Назаров.

            Еще одна проблема – светофор, временно установленный на трассе. Он расположен сразу после поворота, так что часто заранее не видно ни его, ни очереди из автомобилей. В перспективе никаких светофоров на «Тавриде» не будет.

            Пока плохо ориентируются на трассе и навигаторы, особенно от Google, пишет портал. Многие знаки на «Тавриде» – временные, некоторые закрыты черным целлофаном.

            «Трасса «Таврида» есть на картах «Яндекс.Навигатора». До начала запуска первой очереди мы предоставили им все необходимые схемы, поэтому трассировка «Тавриды» в Яндексе показана верно и удобна для использования. Что касается Google, то отсутствие «Тавриды» на его карте связано с американской политикой в отношении Крыма. Здесь мы как генподрядчик ничего сделать не можем», – отметил Назаров.

            Кроме того, кое-где на «Тавриде» отсутствует разметка. Местами она не соответствует дорожной обстановке, например, нет сплошной, запрещающей обгон, перед некоторыми крутыми поворотами, спусками и подъемами.

            «В конце 2020 года, перед вводом дороги в эксплуатацию, на «Тавриде» появится долговечная термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Такая разметка сейчас есть только на Крымском мосту и автоподходе к нему», – обещает Григорий Назаров.

            Все просьбы и пожелания по поводу разметки и дорожных знаков генподрядчик просит отправлять на электронную почту vadrk@zaovad.com и в Службу автодорог Крыма sad@sadrk.ru. Пока что ни одного подобного письма подрядчик не получат.

            «Генеральный подрядчик выполнил все необходимые условия для обеспечения безопасности на дороге к началу курортного сезона – установку дорожных знаков и нанесение разметки. Основная причина ДТП на трасе «Таврида» – это грубое нарушение водителями скоростного режима, установленного на строительной площадке. Рад заметить, что ситуация с аварийностью на «Тавриде» улучшилась после того, как увеличилось количество экипажей ГИБДД и количество камер, фиксирующих нарушения», – отметил Назаров.

            Главными причинами ДТП на трассе является выезд на встречную полосу (20 аварий), нарушение режима сна и отдыха водителей (14 аварий), нарушение скоростного режима (12 аварий), нарушение очередности проезда (10 аварий), несоблюдение интервала (9 аварий), вождение в нетрезвом виде (3 аварии).

            В конце мая сообщалось, что на трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов.

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