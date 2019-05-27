На трассе «Таврида» начали монтаж надземных переходов

Генподрядчик строительства крымской трассы «Таврида» начал монтаж надземных пешеходных переходов, сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Мы приступили к надвижке пролетных строений надземных путепроводов в Ленинском районе республики. Монтаж ведется на трех переходах из тридцати, которые будут построены на 250 км трассы», – цитирует ТАСС Назарова.

По его словам, ширина пешеходной части составляет 3 метра, длина – 36 метров. С обеих сторон пешеходного перехода, внутри лестничных спусков, будут установлены лифты для удобства маломобильных граждан.

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Пользование надземными пешеходными переходами начнется в конце следующего года после ввода «Тавриды» в эксплуатацию.

Строительство четырехполосной автодороги началось в 2017 году. Она должна стать основой развития новой транспортной системы Крыма. Изначально строительство было разделено на семь участков, шесть из них – на территории Крыма, еще один – по территории Севастополя. В 2018 году в ФЦП развития Крыма был включен еще один участок «Тавриды» на территории Севастополя протяженностью 6,2 км.

Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года. Стоимость строительства составляет 149,3 млрд рублей.

В феврале сообщалось, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму применят технологию «Суперасфальт», увеличивающую срок службы покрытия за счет учета климатических условий и интенсивности движения.

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