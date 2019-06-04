Лавров ответил на требование отказаться от празднования Дня Победы

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, он заверил, что Россия отвергает и будет отвергать призывы отказаться от празднования Дня Победы.

«К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством», – сказано в статье Лаврова «О Дне Победы» на сайте журнала «Международная жизнь».

Министр отметил попытки дискредитации героев, «искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки».

«Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы – это ничто иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне. Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности «цивилизованного» мира. Тогда как в Европе, мол, забыли о «прошлых обидах», примирились и «толерантно» выстраивают «отношения, устремленные в будущее», – уточнил он.

Лавров упомянул и тот факт, что недоброжелатели стремятся умалить роль СССР в войне и представить его как агрессора, отметив, что памятники воинам-освободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются осквернению и разрушению.

«На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной Армии. <...> Нюрнбергский трибунал – а его решения стали неотъемлемой частью международного права – четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла», – сказал он.

Министр констатировал, что в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. «Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу – благодаря высадке в Нормандии менее чем за год до разгрома фашизма», – пояснил он, уточнив, что Россия чтит вклад в общую победу всех союзников в той войне.

Он также напомнил о государственном празднике – дне основания «Украинской повстанческой армии*»: преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев, а также о шествиях необандеровцев по центральным улицам города-героя Киева, о маршах ветеранов и поклонников ваффен-СС в Риге и Таллине.

«Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии», – констатировал глава МИД.

Сергей Лавров также рассказал, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на уровне, соответствующем масштабу и духу этого события, уточнив, что впереди еще 22 июня – День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне.

«Уверен: именно с мыслями о мире граждане России и других стран 9 мая 2020 года будут смотреть парады в честь 75-летия Великой Победы и выйдут на улицы городов в рядах Бессмертного полка с георгиевскими ленточками на груди. Память о павших в борьбе с врагами Отечества, врагами человеческой цивилизации жива до тех пор, пока с нами есть Великий праздник народов-победителей, праздник спасения, праздник освобождения. И не надо стыдиться масштабов этого торжества», – заключил Лавров.