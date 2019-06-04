Лавров ответил на требование отказаться от празднования Дня Победы

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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На Тяньаньмэнь Китай спасся от судьбы СССР

Протестуюшие на Тяньаньмэнь 24 мая 1989 годаФото: Vincent Yu/AP/ТАСС
Тридцать лет назад Китай избежал смуты – волнения в Пекине были прекращены силой. Китайская армия очистила главную площадь страны от демонстрантов. События на площади Тяньаньмэнь стали поворотным моментом в деле перехода Китая от коммунистического строя к управляемой рыночной экономике при сохранении сильной центральной власти и руководящей роли компартии. СССР спустя два года этот экзамен не сдал. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

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            Лавров ответил на требование отказаться от празднования Дня Победы

               4 июня 2019, 10:08
            Фото: Михаил Метцель/ТАСС
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Глава МИД Сергей Лавров заявил, что правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, он заверил, что Россия отвергает и будет отвергать призывы отказаться от празднования Дня Победы.

            «К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством», – сказано в статье Лаврова «О Дне Победы» на сайте журнала «Международная жизнь».

            Министр отметил попытки дискредитации героев, «искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки».

            Перед началом парада Победы Владимир Путин кратко пообщался с ветеранами и почетными гостями, поздравив их с праздником

            «Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы – это ничто иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне. Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности «цивилизованного» мира. Тогда как в Европе, мол, забыли о «прошлых обидах», примирились и «толерантно» выстраивают «отношения, устремленные в будущее», – уточнил он.

            Вместе с главой государства на трибуне находились премьер-министр Дмитрий Медведев и почетный гость парада – первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

            Лавров упомянул и тот факт, что недоброжелатели стремятся умалить роль СССР в войне и представить его как агрессора, отметив, что памятники воинам-освободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются осквернению и разрушению. 

            «На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной Армии. <...> Нюрнбергский трибунал – а его решения стали неотъемлемой частью международного права – четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла», – сказал он.

            Министр констатировал, что в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. «Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу – благодаря высадке в Нормандии менее чем за год до разгрома фашизма», – пояснил он, уточнив, что Россия чтит вклад в общую победу всех союзников в той войне.

            Он также напомнил о государственном празднике – дне основания «Украинской повстанческой армии*»: преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев, а также о шествиях необандеровцев по центральным улицам города-героя Киева, о маршах ветеранов и поклонников ваффен-СС в Риге и Таллине.

            «Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии», – констатировал глава МИД.

            Сергей Лавров также рассказал, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на уровне, соответствующем масштабу и духу этого события, уточнив, что впереди еще 22 июня – День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне.

            Участники акции «Бессмертный полк» в Москве несут по Тверской улице один из символов акции – гигантскую георгиевскую ленту

            «Уверен: именно с мыслями о мире граждане России и других стран 9 мая 2020 года будут смотреть парады в честь 75-летия Великой Победы и выйдут на улицы городов в рядах Бессмертного полка с георгиевскими ленточками на груди. Память о павших в борьбе с врагами Отечества, врагами человеческой цивилизации жива до тех пор, пока с нами есть Великий праздник народов-победителей, праздник спасения, праздник освобождения. И не надо стыдиться масштабов этого торжества», – заключил Лавров.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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