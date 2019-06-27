«Открытие» накажут за слоган «госбанк нашего времени»

Банк России выступает категорически против использования «Открытием» слогана «государственный банк нашего времени», сообщили в пресс-службе регулятора. ЦБ намерен принять меры в отношении ответственных за такие маркетинговые акции.

«Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка «Открытие» выступает категорически против использования «Открытием» слогана «государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке», – передает РИА «Новости» заявление ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что такая реклама прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли. Банк России пообещал наказать предпринять меры в отношении ответственных за данную ситуацию, а также подтвердил планы продажи банка в ближайшие годы.

Банк «ФК Открытие» стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), – это произошло в конце августа 2017 года.

В четверг банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и планах использовать слоган «государственный банк нашего времени».