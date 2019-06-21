В Крыму ожидают миллион туристов из Украины

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк предположил, что порядка 1 млн туристов из Украины могут посетить Крым в 2019 году.

«Даже погранслужба Украины, скрипя зубами, признала, что количество их граждан, пересекших границу в сторону Крыма, намного больше, чем в прошлом году <...>. У нас за январь-май побывали сто с лишним тысяч иностранных туристов. Мы ожидаем свыше 1 млн туристов из Украины в этом году, а в следующем, думаю, будет еще больше», – сказал Черняк, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба крымского Погрануправления ФСБ России, с началом курортного сезона поток туристов с Украины в Крым увеличился в два раза. В настоящее время через границу проходит 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей в стуки, а в межсезонье с Украины приезжали около 5,2 тыс. человек и 800 автомобилей.

«В 2014 год [украинцы] действительно боялись ехать. А сейчас выстроена логистическая составляющая, как ехать из Украины в Крым, отработана система отдыха. Все понимают, что у нас, на самом-то деле, тихо, спокойно и безопасно», – пояснил Черняк.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. туристов из Евросоюза и США посетили Крым с начала 2019 года.

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