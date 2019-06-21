Малышева назвала упущение в системе ОМС

Телеведущая Елена Малышева предложила включить обезболивание при медицинском обследовании в ОМС, поскольку это улучшит диагностику пациентов.

По словам Малышевой, необходимо решить проблему наличия боли при проведении медобследований, например, гастро- и колоноскопии, передает РИА «Новости».

«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС. Эти процедуры сегодня делаются амбулаторно, людей можно не класть в больницу, можно колоссальному количеству помогать, если ОМС будет оплачивать эти процедуры», – заявила Малышева.

Телеведущая отметила, что проведение подобных процедур без обезболивания болезненно воспринимается пациентами, а также негативно сказывается и на самой диагностике.

Отметим, что ранее Малышева оказалась в центре скандала из-за того, что в своей передаче назвала детей с особенностями развития кретинами.

Омбудсмен призвал Малышеву извиниться за передачу про кретинов. Ассоциация «Аутизм-регионы» опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, согласно которому для обозначения степени умственной отсталости в мире используется другая терминология. Об этом также заявлял и главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.