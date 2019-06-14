Омбудсмен призвал Малышеву извиниться за передачу про кретинов

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал высказывания Елены Малышевой о детях с особенностями развития в передаче на Первом канале недопустимыми и призвал ее и телеканал извиниться.

«Когда человек выступает на телевидении, да еще ведущим, должна быть современная норма – лингвистическая и этическая <...>. Я считаю, то, что было сказано ужасно. Может быть, для профессионалов это еще существует, но в обыденной речи ... это недопустимо. Считаю, что в данном случае нужны не судебные разбирательства, а нормальные извинения, надо найти слова извинения и со стороны самой ведущей, и со стороны Первого канала», – сказал Бунимович ТАСС.

Он уточнил, что подобные фразы оскорбительны и для детей, и для их семей. «Здесь надо быть гораздо деликатнее, точнее и осторожнее», – добавил омбудсмен.

Ситуацию также прокомментировала основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова: «Фонд и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темой – дословно – «Откуда берутся кретины?». Мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки».

Водянова уточнила, что сегодня ни одна медицинская классификация, в том числе и обязательные к использованию в России, не содержат таких терминов.

Ранее на критику в свой адрес отреагировала Елена Малышева.

Напомним, ее передача про кретинов вызвала волну возмущений. Так, ассоциация «Аутизм-регионы», посчитавшая недопустимым использование подобной лексики, опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, согласно которому для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология. Об этом также заявлял и главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.