Для российских выпускников устроят выпускной со звездами во «Вконтакте»

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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...

Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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            Для российских выпускников устроят выпускной со звездами во «Вконтакте»

            20 июня 2019, 19:43

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В пятницу выпускники со всей страны соберутся в соцсети «ВКонтакте», чтобы отпраздновать окончание школы в режиме live вместе с любимыми артистами – для них устроят онлайн-вечеринку «Основной выпускной».

            Онлайн-вечеринка традиционно пройдет в прямом эфире в группе «Ночной контакт». Шоу выходит третий год подряд, так что выпускники уже ждут свой специальный выпуск, а ведущие знают, чем их порадовать.

            В этот раз в студии снова соберутся артисты, занимающие верхние строчки VK-music: Molly, Люся Чеботина, TERNOVOY, Polina, Максим Свобода, DAVA, PLC, Strange и многие другие. Хедлайнер шоу – Дима Билан.

            Гости не только исполнят свои самые известные треки, но и примут участие в играх, которые для них подготовили ведущие шоу – Стас Ярушин и Костя Пушкин. Против команды артистов выйдут особо отличившиеся выпускники этого года – спортсмены, начинающие блогеры, победители Олимпиад и вокальных конкурсов.

            По традиции программы, в эфире зрители выберут «Мисс и Мистера Выпускной». Авторы фотографий с выпускного, набравших больше всего лайков, получат iPhoneXS.

            Live-эфир «Основного выпускного» начнется в полдень 21 июня. Участники окажутся на самом большом и ярком выпускном страны – в прошлом году прямую трансляцию посмотрели 16,5 млн человек.

            Зрители смогут вспомнить, как это было, в любой момент – пересмотрев запись в «Ночном контакте» или пройдя по хештегу мероприятия. В этом году все материалы будут собираться под тегом #основнойвыпускнойНК2019.

            Время прямого эфира: 12.00 – 14.30

            Онлайн-площадка: https://vk.com/nochnoy_kontakt.


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