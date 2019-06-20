Для российских выпускников устроят выпускной со звездами во «Вконтакте»

В пятницу выпускники со всей страны соберутся в соцсети «ВКонтакте», чтобы отпраздновать окончание школы в режиме live вместе с любимыми артистами – для них устроят онлайн-вечеринку «Основной выпускной».

Онлайн-вечеринка традиционно пройдет в прямом эфире в группе «Ночной контакт». Шоу выходит третий год подряд, так что выпускники уже ждут свой специальный выпуск, а ведущие знают, чем их порадовать.

В этот раз в студии снова соберутся артисты, занимающие верхние строчки VK-music: Molly, Люся Чеботина, TERNOVOY, Polina, Максим Свобода, DAVA, PLC, Strange и многие другие. Хедлайнер шоу – Дима Билан.

Гости не только исполнят свои самые известные треки, но и примут участие в играх, которые для них подготовили ведущие шоу – Стас Ярушин и Костя Пушкин. Против команды артистов выйдут особо отличившиеся выпускники этого года – спортсмены, начинающие блогеры, победители Олимпиад и вокальных конкурсов.

По традиции программы, в эфире зрители выберут «Мисс и Мистера Выпускной». Авторы фотографий с выпускного, набравших больше всего лайков, получат iPhoneXS.

Live-эфир «Основного выпускного» начнется в полдень 21 июня. Участники окажутся на самом большом и ярком выпускном страны – в прошлом году прямую трансляцию посмотрели 16,5 млн человек.

Зрители смогут вспомнить, как это было, в любой момент – пересмотрев запись в «Ночном контакте» или пройдя по хештегу мероприятия. В этом году все материалы будут собираться под тегом #основнойвыпускнойНК2019.

Время прямого эфира: 12.00 – 14.30

Онлайн-площадка: https://vk.com/nochnoy_kontakt.