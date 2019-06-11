Соловьев призвал защитить общество от наркодилеров и преступников в погонах

Журналист Владимир Соловьев призвал в ситуации вокруг ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова обратить внимание на методы борьбы с нелегальным оборотом наркотиков в России.

Соловьев написал в своем Telegram-канале, что у данной ситуации есть два сценария: первый – «Голунов на свободе – полицейские в тюрьме», второй – «точно наоборот».

«Вот только эти два сценария становятся единым в конце. Появится свеженькая новость и все начнут ее рвать. В завершении ликование и кричалки. Но при этом никуда не денется проблема наркотиков и борьбы с ней. Тема, которую даже не пытаются сейчас обсуждать», – пояснил журналист.

Он добавил, что распространяемые в Сети теории о том, что Голунову подкинули наркотики в рамках «борьбы с «Медузой» или попытки «заткнуть журналистские расследования», являются большим преувеличением.

Соловьев не исключает, что «кто-то из обиженных захотел бы посчитаться с журналистом – такие истории были», но «считать, что именно власть так решила бороться с расследованиями наивно», особенно при учете, что «в том или ином виде власть сама или через аффилированные структуры, финансово поддерживает многие СМИ, которые либо «сами» проводят расследования, либо с радостью публикуют их результаты».

«Все это отвлекает от проблемы наркотиков. Так эта проблема реально существует или нет? Насколько эффективны и разумны законы? Учитываем ли мы мировой опыт в части законодательства и методах борьбы с нелегальным оборотом наркотиков? Кто проверяет и контролирует самих борцов с «дурью»? Как общество может быть уверено, что защищено не только от наркодилеров, но и от людей в погонах, которые забивают тюрьмы неугодными по ложным обвинениям? Эти темы обсуждать будем? Или забудем, как только решится судьба нашего коллеги?» – задается вопросами журналист.

Напомним, Голунов был задержан по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили.

При этом ГУВД Москвы уточняло, что только одно фото из ранее опубликованных ведомством по делу Голунова было сделано в его квартире. По факту публикации других фотографий ведомство начало служебную проверку.

11 июня адвокаты Голунова обжаловали решение суда о его домашнем аресте.

Союз журналистов России ранее прокомментировал ситуацию с корреспондентом «Медузы».