Союз журналистов России прокомментировал задержание Голунова

Союз журналистов России (СЖР) прокомментировал задержание корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотических веществ.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев провел консультации с представителями Центрального аппарата МВД и коллегами из совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, говорится на сайте союза.

Было принято решение о необходимости посещения задержанного журналиста членом совета Евой Меркачевой с целью подробного выяснения обстоятельств задержания и проверки законности проводимых с ним следственных действий.

Союз журналистов России выразил озабоченность в связи с данным инцидентом. Организация намерена внимательно следить за развитием событий, оставляя за собой право принимать соответствующие меры для защиты журналистов от любых незаконных действий. Также союз готов оказать коллегам необходимую юридическую помощь.

Ранее стало известно о задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили.

При этом ГУМВД Москвы уточняло, что только одно фото из ранее опубликованных ведомством по делу Голунова было сделано в его квартире. По факту публикации других фотографий ведомство начало служебную проверку.