Киев объяснил слова Зеленского об утрате Россией контроля над ополченцами

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия «потеряла контроль» над ополченцами объясняются тем, что Москва якобы «контролирует весь конфликт в Донбассе», заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Она процитировала слова Зеленского, который назвал Россию «страной-агрессором», якобы «контролирующей вооруженные формирования» в Донбассе. При этом, добавила Мендель, «существует юридическая коллизия» относительно числа участников в Минском переговорном процессе, так как Россия требует считать ДНР и ЛНР сторонами конфликта, передает УНИАН.

«Украина отстаивает такую точку зрения, что в Трехсторонней контактной группе существует только три стороны», – отметила Мендель. По ее словам, это Россия, Украина и ОБСЕ.

Также она заявила, что Киев не признает руководителей ДНР и ЛНР, а Россия в переговорах участвует якобы «как страна-агрессор».

«Этим высказыванием президент еще раз подтвердил позицию Украины о том, что Россия контролирует весь конфликт и приводит к конфликту на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-то моментов, которые могли бы вызвать такой интерес к этой фразе», – добавила Мендель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы в Донбассе якобы свидетельствуют о том, что «Россия утратила контроль над этими подразделениями».