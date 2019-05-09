Автор «Бессмертного полка» напомнил о тысячах забытых бойцов

Автор идеи «Бессмертного полка», сопредседатель общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель штаба движения в Тюменской области Геннадий Иванов напомним, что еще тысячи бойцов Красной Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, не вспоминаются в День Победы поименно.

«В колоннах «Бессмертного полка» мы несем портреты своих родственников, павших на фронтах Великой Отечественной, а также выживших и поднявших страну из руин. Но остаются до сих пор забытыми молодые ребята 17-18 лет, которые не имели родственников, были сиротами, воспитывались в детских домах, не успевшие создать семью и погибшие за наше мирное небо над головой. Кто об этих ребятах вспомнит? Каждый солдат Красной Армии, павший на фронтах той страшной войны, достоин нашей памяти и преклонения. Они все – герои. Недавно внес предложение подключить школьников и студентов к поиску фронтовиков, у которых не осталось родственников», – заявил Иванов в комментарии REGNUM.

Он также отметил, что поисковая работа должна вестись интересно, не по указке, «чтобы нынешним мальчишкам и девчонкам было любопытно разузнать, раскопать, найти героя, чтоб с азартом это делали ребята».

Кроме этого, Иванов предлагает изменить формат штендеров. На одной стороне – портрет героя, на оборотной стороне портрета – разместить короткую информацию о человеке: где воевал, где погиб, перечислить самые значимые награды.

Что касается надписей «Спасибо деду за Победу», которые любят размещать автомобилисты в День Победы, то и здесь Иванов призывает к конкретике. «Уж если благодарите, то укажите, какого именно деда. Прикрепите фотографию, напишите имя, отметьте, где служил, где погиб», – предлагает автор идеи «Бессмертного полка».

Особенно Иванов призывает к бережному отношению к памяти погибших и к ветеранам. «Появился «Бессмертный цех», «Бессмертный завод» и другие шествия, посвященные труженикам тыла. Ковавшие победу в тылу также заслуживают нашего преклонения, уважения и памяти. Но не только ведь промышленность работала на фронт, но и сельское хозяйство. Представьте себе колонну «Бессмертная свиноферма». Осторожнее надо с порывами. Напомню, мы еще не всех фронтовиков вспоминаем в День Победы», – отметил Иванов.

Он также назвал неправильным разъединять колонны. «Можно встать в общий строй «Бессмертного полка» и с предком – тружеником тыла. Он тоже достоин быть в этом строю. … Сама идея, наоборот, объединяющая. Она объединяет людей из разных стран, разных взглядов, национальностей и вероисповедания. Мы все чтим в этот день людей, остановивших солдат Третьего рейха, готовых насадить фашизм по всей планете. Об этом мы должны помнить», – добавил Иванов.

В свою очередь сопредседатель «Бессмертного полка», ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева заявила, что акция является наглядным примером того, что Великая Победа была всенародной.

«Лично для меня тема войны близка с детства. Я с 13 лет состою в поисковой группе, 36 лет прошло, как я в нее вступила. Подвиг, судьбы, которые война переломала, плотно укоренились в моей жизни. Ко Дню Победы и к акции «Бессметный полк» отношение особое. Когда представляешь себе цифры – это одно. Когда видишь колонну, которая несет портреты, появляется ощущение гордости за то, что люди помнят и чтят героев своей страны. Понимаешь, что победа была всенародной, что День Победы – это всенародный праздник. Когда видишь такое количество портретов, понимаешь, что война коснулась каждой семьи», – сказала Цунаева.

Российский актёр театра и кино Вячеслав Манучаров заявил, что война затронула каждую российскую семью, и потому 9 Мая навсегда останется священным праздником в России. «Для каждого россиянина это святой праздник, потому что нету в нашей стране семьи, которую бы не затронула эта война. В частности, моя семья, к сожалению, потеряла огромное число родственников. У моей мамы погибло двое братьев, у бабушки четыре брата на войне», – сообщил Манучаров.

Актер рассказал о том, как война отразилась на судьбе его родственников, с портретами которых он принимает участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. «Со стороны отца у меня уникальная история. Когда нельзя было на всю страну говорить о своих религиозных взглядах, прабабка, когда дед уходил на войну, зашила ему в форму икону серебряную Спаса Нерукотворного. Зашила ликом к телу, оборотной стороной наружу. В эту икону попала пуля. Дома она до сих пор лежит с отверстием от пули», – отметил он.

«По материнской линии тоже история невероятная: мои бабушка с дедушкой познакомились до войны в 1930-х годах. Не поженились, но жили вместе. Началась война, и они решили, что если вернутся живыми, то женятся, обручаются. Что вы думаете? Они дошли вдвоем до Берлина, случайно там оказался священник, который их обвенчал буквально на фронте в последние дни войны», – добавил Манучаров.

Отметим, что в этом году на акции «Бессмертный полк» в Москве будет присутствовать французская делегация. Так, в столицу России приехали члены «Ассоциации памяти 120 лет», выпускники военной школы Сен-Сир, чьи родные вместе с советскими солдатами давали отпор врагу.

Участие в акции примет Доминик Делор – генерал армейского корпуса в отставке. Бывший президент военной школы Сен-Сир, офицер сухопутной армии и морской труппы, в основном проводившей военные операции в Африке и Ливане. Он командовал регионом на северо-востоке Франции и является почетным президентом «Ассоциации памяти 120 лет». Еще один участник – Пьер Брун де Сен-Ипполит, капитан военного корабля в отставке. Военно-морской офицер русского происхождения, он служил на нескольких французских военных кораблях, прежде чем был назначен в штаб адмирала, командующего палубной авиацией. Затем служил в военно-морском штабе, где часто отвечал за отношения с советскими штабами.

Среди других участников акции полковник в отставке Серж де Клебникофф, служивший 20 лет в танковых войсках; Пьер Бейл – армейский офицер, специалист по военной стратегии, служивший в инженерных войсках до того; Рене Мезюрэ – полковник в отставке и офицер армии.

Кроме того, «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы в 2019 году проходит в 13 городах Франции: Париже, Лионе, Монпелье, Страсбурге, Тулузе, Клермон-Ферране, Безье, Фрежюсе, Марселе, Бордо, Метце и на острове Реюньон.

Акцию «Бессмертный полк» в Москве посетит и английская делегация. Один из участников боевых действий во Вторую мировую войну – Джеймс Уильям Грин – полк горцев Гордона, участвовал в высадке в Нормандии в 1944 году – операции открытия 2-го Фронта. Сразу после высадки принял участия в тяжелых боях. Получил тяжелое ранение во время взрыва грузовика. После того, как он был демобилизован, Джеймс всю жизнь имел осколки в теле и не мог выпрямить левую руку.

Другой участник акции, лейтенант Гилберт Шинни – служил в Королевских ВВС, базирующихся в Колчестере. Участвовал в «Битве за Британию» и боевых вылетах на европейский театр военных действий. Не имел боевых ранений, но получил тяжелую травму, разгружая продукты для летного состава, когда огромный мешок сахара упал с грузовика и сломал ему позвоночник. Провел 2 года в гипсе и не мог двигаться. Его комиссовали из военно-воздушных сил с медицинской точки зрения.

Среди других участников акции Дуглас Куири, служивший матросом в Королевском флоте; Томас Харри Браун, служивший в торговом флоте; Джордж Брюс — лейтенант Королевского военно-морского флота, которыйлужил на эсминцах; Торбен Эрик Стин Петерсен – 3-й офицер на моторном тральщике «Мис Аргентина»; Томас Коннолли – ветеран второго фронта, служил в гвардейском шотландском полку.

Шествие «Бессмертного полка» началось в четверг днем на Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля.