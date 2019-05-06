Эсминцы ВМС США прошли рядом со спорным архипелагом в Южно-Китайском море

Два корабля американских ВМС в понедельник, 6 мая, прошли недалеко от спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Седьмого флота морских сил США Клея Досса.

Эсминцы, идентифицированные как Preble и Chung-Hoon, проплыли в 20 километрах от рифов Гавен и Джонсон, передает ТАСС.

По словам Досса, этот «законный проход» должен был «бросить вызов чрезмерным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом».

Военные корабли ВМС США с начала этого года уже несколько раз совершали аналогичные операции, несмотря на требование Пекина не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море. В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американские корабли и самолеты продолжат патрулирование в Южно-Китайском море, которое «не принадлежит ни одной стране».

Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в Южно-Китайского моря. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины. Острова располагаются на стратегическом перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов. На их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников конфликта.