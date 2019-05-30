Эксперт: Позиция Москвы по ДРСМД безальтернативна

«Отсутствие такого договора никому ничего хорошего не принесет, но в данном случае решение, принятое российской стороной, является безальтернативным», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя законопроект Владимира Путина о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который внесли в Госдуму.

«Последние надежды в отношении ДРСМД, если они и были, испарились во время визита госсекретаря Майкла Помпео в Сочи. Да, как известно, существует срок полгода после заявления администрации США о возможном выходе из договора, и поскольку это заявление было сделано в начале года, то уже в ближайшее время США могут это решение исполнить», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, до настоящего времени еще сохранялись надежды на то, что американская позиция может быть скорректирована, а также надежды на встречу Трампа и Путина, но ничего из этого не произошло.

«Американская позиция как была, так и осталась ультимативной. Тот формат, в котором американцами были выдвинуты требования в адрес российской стороны, исключает возможность компромисса. В отношениях между великими державами так себя вести не принято», – считает собеседник.

По мнению Кортунова, если у американцев есть претензии, то, во-первых, они должны были использовать механизм, предусмотренный сам договором, а не делать публичные заявления. Во-вторых, было бы логично отреагировать на встречные претензии, которые есть у российской стороны. Вместо этого было заявлено, что Россия должна эти ракеты ликвидировать, и позднее эта позиция была продавлена через НАТО.

«В связи с этим можно посочувствовать и европейцам, и всем нам, потому что отсутствие такого договора никому ничего хорошего не принесет. Но в данном случае решение, которое принято российской стороной, является безальтернативным», – подчеркнул Кортунов.

«Единственный вопрос, который важен для всех – можно ли добиться того, что выйдя юридически из этого договора, обе стороны будут все-таки соблюдать его параметры де-факто. То есть не предпринимать никаких действий, которые могли бы ситуацию еще больше обострить. И вот здесь, конечно, и Вашингтон, и Москва находятся на определенной развилке. Технические возможности у обеих сторон для размещения ракет этого класса в Европе есть. Думаю, у Москвы их даже больше, чем у Вашингтона. Удастся ли этого соблазна избежать или нет, это существенно», – отметил эксперт.

Говоря о праве президента России принять решение о возобновлении действия договора, Андрей Кортунов констатировал, что эта опция оставляет России определенную политическую гибкость, но шансов на благоприятный исход немного.

«Во-первых, в 2020 году, по мнению экспертов, Дональд Трамп переизберется на второй срок. А, во вторых, даже если произойдет смена власти, России предстоит налаживать отношения с Демократической партией США. Они сейчас ничем не лучше, чем отношения с республиканцами. В связи с этим изменить ситуацию вокруг ДРСМД будет нелегко даже после 2020 года, хотя при наличии политической воли – возможно», – заключил Кортунов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Из текста законопроекта следует, что президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. В документе также отмечается, что закон о приостановлении Россией выполнения ДРСМД в случае его принятия вступит в силу со дня опубликования.

Позже в Госдуме заявили о невыгодности ДРСМД для России.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. В мае российский лидер призвал развивать вооруженные силы с учетом выхода США из ДРСМД.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД