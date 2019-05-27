Задержаны двое подозреваемых во взрыве в Лионе

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в теракте 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона во Франции.

«Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый», – сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в Twitter.

Кастанер выразил благодарность полиции и антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры за совместные оперативные действия, передает ТАСС.

Отмечается, что 24-летний мужчина был задержан в Лионе. Вскоре мэр города Жерар Колон сообщил об еще одном задержанном.

Ранее были опубликованы фото подозреваемого в теракте на улице Гюго в Лионе.

Напомним, прокуратура Франции квалифицировала взрыв, в результате которого пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок, как «террористический сговор».

Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17.30 по местному времени (18.30 мск) к булочной и оставил там сумку.