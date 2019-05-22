Пользователи соцсетей возмутились отказом Сбербанка выдавать деньги

Клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на отказ операторов выдать денежные средств под предлогом федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Сегодня услышал таки-гениальное: «Вы должны рассказать зачем вам столько денег и предоставить документ, на что вы их потратите», произнесённое сотрудником Сбербанка. Поздравьте меня, что ли. Ошиблась женщина, конечно. Но тренд на то, чтобы не давать вам ваших денег обозначен твёрдо», – написал в Twitter пользователь СинхроФразоДрон.

В официальном Twitter Сбербанка ответили, что сотрудники имеют право запросить у клиента документы, подтверждающие «экономический смысл проводимых операций». Комментарий банка вызвал бурю возмущения у пользователей. Тот же СинхроФразоДрон ответил, что ни один банк не вправе требовать у клиентов информацию о том, на что он собирается тратить деньги. Некоторые же выразили мнение, что смысла держать деньги в Сбербанке уже давно нет.

Сегодня услышал таки гениальное "Вы должны рассказать зачем вам столько денег и предоставить документ на что вы их потратите", произнесённое сотрудником @sberbank Поздравьте меня что ли. Ошиблась женщина, конечно. Но тренд на то, чтобы не давать вам ваших денег обозначен твёрдо. — СинхроФразоДрон (@Negotov) 20 мая 2019 г.

По ФЗ №115 банк может запросить у клиента документы, подтверждающие экономический смысл проводимых операций — Сбербанк (@sberbank) 20 мая 2019 г.

А в следующий раз попросят бизнес план и полное экономическое обоснование о целесообразности использования Вами ваших денежных средств. И если на их взгляд это снятие или перевод Ваших средств не будет иметь экономического смысла Вы не увидите своих сбережений. Слава СБ! — Алексей Харитонов (@delta_samara) 22 мая 2019 г.

Причём тут Сбербанк, если это закон? Потом попробуйте в суд пойти и с удивлением увидите, что суд будет на стороне Сбербанка. — Alexander (@dr_dzen) 21 мая 2019 г.

А какой экономический смысл держать средства в СБ? — Александр Румянцев (@Rumaleks) 20 мая 2019 г.

Как отмечает «Ридус», проблемы, вызванные действием ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» возникают, как правило, у юридических лиц и предпринимателей, в то время как трудности с получением своих денег у обычных граждан – большая редкость.

Ранее был выявлен новый способ мошенничества через терминалы Сбербанка.