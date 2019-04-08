Эрдоган заявил о суверенном праве Турции покупать С-400 у России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе требовать от Турции отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400.

«Мы уже подготовили дорожную карту по реализации сделки по С-400, сделали соответствующие шаги, все уже закончено. И после этого кто-то будет выступать против нее, призывать отказаться от соглашения, не признавать наше мнение? Если мы уже договорились и подписали это соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление США. Ранее Анкара отвергла предложение Вашингтона по поставке одного зенитного ракетного комплекса «Пэтриот» до конца 2019 года при условии, что Турция откажется от приобретения С-400.

Эрдоган уже объяснял, почему предпочел российские С-400 американским «Пэтриотам».