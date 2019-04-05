Роспотребнадзор нашел причину заражения гепатитом С детей в Амурской области

Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвали вероятный источник инфицирования детей с онкологическими диагнозами, наблюдающимися в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), им оказался ребенок, проходивший лечение около 10 лет назад.

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора исследовали образцы крови пациентов из Благовещенска «для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертное заключение.

Так, по информации издания, у 37 из 38 образцов крови детей, проходивших лечение в гематологическом отделении АОДКБ, вирус гепатита С был одного генотипа (3а), и образцы показали высокую степень родства вируса.

В НИИ отметили, что скорее всего источником инфекции был ребенок, которому диагноз гепатит С был поставлен десять лет назад и который проходил лечение в этом отделении.

«Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента. Остальные пациенты из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции», – сказано в документе.

Из документа следует, что 97,4% случаев инфицирования детей, получавших, например, внутривенные манипуляции, эпидемиологически связаны.

Издание также сообщает, что количество детей, зараженных гепатитом С в больнице, «выросло уже до 150, и эта цифра увеличится, так как продолжается обследование контактных лиц».

Ранее родители детей потребовали от АОДКБ выплатить компенсацию морального вреда в размере 10–15 млн рублей на каждого пострадавшего. Однако в медучреждении ответили, что «моральный вред подлежит компенсации причинителем при наличии его вины», а установить «причинно-следственную связь между действиями медперсонала и наступившими последствиями без заключения экспертизы не представляется возможным».

Ранее источники, близкие к следствию, рассказали изданию, что причиной инфицирования могло стать «использование нестерильных медицинских инструментов» и расходных материалов.

Однако в минздраве Амурской области заявили, что заключение НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора о результатах исследования еще не получили.

«Министерство здравоохранения Амурской области сообщает: заключения НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на которое ссылается издание, еще не получено. Комментировать изложенные в публикации выдержки из документа министерство не будет. Комментировать приведенные также «сведения» из неких собственных источников данного СМИ минздрав считает нецелесообразным», – сказали в региональном ведомстве РИА «Новости».

В амурском минздраве также отметили, что информация, изложенная в СМИ, «носит некорректный характер».

Напомним, в декабре 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал о заражении 26 онкобольных детей гепатитом С, все они лечились в АОДКБ.

Роспотребнадзор начал проверку данного факта. Позже одна из матерей рассказала о заражении своего ребенка. Власти региона заявили, что решают данный вопрос, уточняя, что выделили средства из бюджета не только на лечение, но и на профилактику.