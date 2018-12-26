Росздравнадзор начал проверку по заражению детей гепатитом

Росздравнадзор начинает проверку по информации о заражении онкобольных детей гепатитом С в Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Амурской области начинает проверку по данному инциденту», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

В региональной прокуратуре также взяли расследование уголовного дела о заражении детей на контроль.

Ранее глава региона Василий Орлов заявил, что основной версией инфицирования онкобольных детей является халатность врачей.

Напомним, депутат регионального Заксобрания Сергей Труш сообщал, что в Амурской области дети с онкологическими заболеваниями, проходившие лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, были заражены гепатитом С.