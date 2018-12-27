Мать рассказала подробности истории с заражением ребенка в амурской больнице

Мама одного из детей, проходивших лечение в Амурской областной детской клинической больнице, рассказала, что ее сын смог побороть онкологическое заболевание, но после поступления в медучреждение он заразился гепатитом С.

Мать мальчика из села в Приамурье с населением меньше 1000 человек рассказала, что диагноз «лимфогранулематоз» сыну не могли поставить больше девяти месяцев, передает РИА «Новости».

Ребенка положили в отделение гематологии областной детской больницы в мае 2013 года, малышу было всего четыре года.

«Мы приехали в гематологию, взяли все анализы, гепатита не было. Первый год лечения через каждые три месяца нужно являться на проверку. В декабре приехали – гепатит был под сомнением. В марте конкретно поставили гепатит С», – пояснила она.

Ребенок прошел четыре блока химиотерапии и 16 курсов лучевой терапии, сказала женщина.

«По раку все хорошо сейчас, в 2019 году, думаю, снимут инвалидность, анализы хорошие. Гематолог пишет, что показаний к противовирусной терапии, чтобы лечить гепатит, нет, я собрала документы, но пока тишина», – добавила мать мальчика.

Она также утверждает, что у сына нередко идет кровь из носа, и только некоторую часть положенных лекарств от гепатита С мальчик получает бесплатно.

«В 2019 году, если инвалидность по онкологии снимут, у меня не будет денег покупать лекарства для лечения гепатита», – сказала женщина.

В пресс-службе регионального минздрава рассказали, что гепатитом С в детской больнице заразились 12 детей с раком крови в возрасте от года до 15 лет, передает ТАСС.

Для троих из них проводят специальную терапию, остальные в состоянии ремиссии находятся дома.

По информации региональных властей, в 2017 и 2018 годах дети лежали в гематологическом отделении больницы, в этот же период они проходили специализированное лечение в клиниках за пределами области.

В областном правительстве заявили, что по итогам проверки медучреждения «источник гепатита С не выявлен».

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявлял, что основной версией заражения 26 онкобольных детей гепатитом С является халатность врачей.

Напомним, депутат регионального Законодательного собрания Сергей Труш сообщал, что дети с онкологическими заболеваниями, проходившие лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, были заражены гепатитом С.