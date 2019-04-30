Владелец «Голоса» обеспокоился скандальными результатами шоу на «Первом канале»

Компания Talpa Media, владеющая правами на шоу «Голос», обеспокоилась ситуацией вокруг голосования в финале российской версии шоу «Голос.Дети» и ждет результатов расследования Group-IB.

«Первый канал консультируется с Talpa Media по вопросам, которые возникли к результатам голосования в финале российской версии шестого сезона The Voice Kids, вышедшей в эфир в прошлую пятницу. Обе компании относятся к этому очень серьезно», – передает «Интерфакс» заявление Talpa Media.

Компания выразит свою позицию после оглашения результатов расследования, говорится в сообщении.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и начали собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил газете ВЗГЛЯД победу дочери Алсу на шоу.