Геннадия Бурбулиса повторно ввели в кому

Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, которого ранее направили на лечение в Москву, повторно ввели в медикаментозную кому.

«Родственники сообщили, что (Бурбулиса) ввели снова в сон на некоторое время, чтобы благополучнее шло восстановление. Диагноз не поставлен», – сообщил администратор созданного Бурбулисом Народного университета российского конституционализма «Ельцин университет» Андрей Мальцев ТАСС.

Напомним, 27 марта Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге перед выступлением на заседании «Народной трибуны» в «Ельцин Центре». Позже его направили на лечение в Москву, где 2 апреля он пришел в сознание.

Геннадий Бурбулис с 1991 года по 1992 год был первым заместителем председателя правительства, соратником Бориса Ельцина. Бурбулис принимал участие в подготовке Беловежского соглашения в 1991 году, а в 2018 году объяснил подписание этого документа.