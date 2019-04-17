Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.

Выпускники второго потока программы развития кадрового управленческого резерва попросили президента сделать с ними совместное фото, передает РИА «Новости».

«А можно еще с девочками?» – попросила после этого одна из девушек, подразумевая совместную фотографию российского лидера отдельно с женской частью второго потока программы.

«Сам хочу», – пошутил Путин, чем вызвал смех присутствующих в зале.

Путин и "девочки". Фото на память. pic.twitter.com/ewTotvpn0a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 апреля 2019 г.

Программа развития кадрового управленческого резерва направлена на подготовку специалистов для госслужбы регионального и федерального уровней. Из 76 человек, которые прошли обучение, есть чиновники, топ-менеджеры государственных и частных компаний, а также главы российских регионов.

Путин встретился с 24 финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» из состава второго потока программы.