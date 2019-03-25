В Москве запретят ездить по выделенным полосам в выходные дни

С 14 апреля в Москве запретят ездить по выделенным полосам в выходные, рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Ежедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт, передает ТАСС.

Изменения будут действовать на следующих магистралях: Ленинский проспект, проспект Мира – Ярославское шоссе, улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, Нижегородская улица – Рязанский проспект. По ним проходят 244 пригородных и городских маршрута, ежедневно перевозящих свыше 600 тыс. человек. Запрет на езду по выделенным полосам позволит пассажирам экономить от 15 до 30 минут в пути, отмечается в сообщении.

В прошлом году было подсчитано, что средняя скорость наземного общественного транспорта в Москве выросла на 2%.