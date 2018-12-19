«Яндекс» подсчитал, как ускорился транспорт в Москве

Средняя скорость наземного общественного транспорта в Москве в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года выросла на 2% и составила 15,7 км/ч, следует из данных сервиса «Яндекс.Транспорт».

В ноябре 2018 года москвичи ждали конкретный автобус, троллейбус или трамвай в среднем 11 минут 1 секунду, что на девять секунд меньше, чем в ноябре 2017 года. Самые заметные изменения произошли в Западном административном округе: там среднее время ожидания одного маршрута сократилось почти на минуту, следует из пресс-релиза «Яндекса», поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В то же время на некоторых маршрутах городской транспорт ходит намного чаще среднего. Например, автобус №209 в Выхино по будням приходится ждать в среднем две с половиной минуты, а в утренний час-пик – полторы минуты.

В целом средняя скорость движения общественного транспорта (с учетом простоя на остановках) по сравнению с ноябрем 2018 года выросла примерно на 2% – до 15,7 км/ч. Скорость в утренний час пик увеличилась почти на 4%, в вечерний – на 1,6%.

Эксперты считают, что на скорости общественного транспорта могли положительно сказаться отказ от использования турникетов, расширение выделенных полос в некоторых районах, а также изменение старых и появление новых маршрутов. Всего в ноябре 2018 года в Москве работали 1 тыс. 37 маршрутов общественного транспорта, что на 19 больше, чем год назад.