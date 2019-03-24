Премьер Румынии заявила о планах перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Румыния собирается перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявила премьер-министр Виорика Дэнчилэ.

«Я, как премьер-министр Румынии, и правительство, которое я возглавляю, переносим наше посольство в Иерусалим, столицу государства Израиль», – цитирует Deutsche Welle выступление Дэнчилэ на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне.

Она также пообещала, что Румыния останется лояльным другом «еврейского народа и израильского государства», а также постарается использовать период председательства в Совете ЕС, чтобы «укрепить взаимоотношения между Израилем и всем Евросоюзом».

До этого на конференции президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес также сообщил о том, что страна «немедленно» откроет в Иерусалиме дипмиссию.

В декабре 2018 года стало известно о планах Бразилии перенести посольство в Израиле в Иерусалим.

В декабре 2017 года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае 2018 года в Иерусалиме открылось американское посольство.