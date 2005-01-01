Мавзолей Ленина облили маслом

Мужчина облил Мавзолей Ленина оливковым маслом, при этом он выкрикивал: «Вставай, вставай...», сообщают СМИ.

37-летний москвич появился на Красной площади примерно в 22.00. Прохожие стразу заметили его неадекватное поведение: он произносил загадочные речи, а после достал из пакета оливковое масло и стал поливать мавзолей. Во время этого действия он кричал: «Вставай, вставай...», сообщает «Московский комсомолец».

Мужчину задержали полицейские, они доставили его в ОМВД по району Китай-город и опросили. Рассказать что-то конкретное вандал не смог.

По заключению прибывших врачей, пациент страдает расстройством личности, ему необходима психиатрическая помощь.

В январе в Симферополе вандал облил краской памятник «вежливым людям».