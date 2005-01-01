В Кремле оценили намерение США раскрыть доходы Путина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков предположил, что к инициативе американских законодателей, предложивших разведке США подготовить доклад о доходах и имуществе президента Владимира Путина, не стоит относиться серьезно.

«Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, он, если будет соответствующее сообщение СМИ читать в дайджестах, ознакомится и с этой информацией. Но в целом мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он заявил, что «вряд ли стоит к этому относиться серьезно». «Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», – добавил Песков.

Ранее в палате представителей Конгресса США подготовили законопроект, в котором в том числе содержится требование к американской разведке представить данные о «предполагаемом состоянии и известных источниках доходов Путина и членов его семьи, включая активы, финансовые вложения, банковские счета», а также указание на «наиболее значимых и высокопоставленных» иностранных политиков и бизнесменов в России из окружения Путина.

Как следует из декларации о доходах главы российского государства, президент Владимир Путин заработал в 2017 году 18 млн 728 тыс. 268 рублей.