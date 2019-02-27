Стало известно о супружеских изменах Трампа

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США давал ему указания врать Меланье Трамп о своей неверности.

«Трамп – мошенник. Он попросил меня заплатить за молчание звезде фильмов для взрослых, с которой у него была связь, и солгать об этом его жене, что я и сделал. Я очень сильно сожалею, что лгал первой леди», – цитирует Коэна ТАСС.

Юрист также сообщил, что предоставил комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей копии чеков с личных счетов главы Белого дома, чтобы компенсировать средства, которые Коэн отдал звезде фильмов для взрослых.

Ранее Коэн заявлял о своих подозрениях в сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией во время последних президентских выборов в США.

В начале января бывший адвокат Трампа согласился дать показания Сенату США.