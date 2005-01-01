Названа основная причина смерти женщин в России

Согласно данным Росстата, главная угроза здоровью женщин – новообразования.

Из-за опухолей – как злокачественных, так и доброкачественных – в 2017 году умерли 19,6 тыс. женщин в возрасте от 16 до 54 лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте – смерти от болезней системы кровообращения. От них умерло 18,9 тыс. женщин. А третья причина – внешние факторы (15,8 тыс. женщин), например, несчастные случаи, нападения и ДТП.

Помимо трех главных причин есть и смерти из-за заболеваний органов пищеварения (9,2 тыс.), инфекций (8,1 тыс.) и проблем с дыхательной системой (2,5 тыс.).

Общее число умерших женщин за 2017 год равно 82,6 тыс.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что основной причиной смерти мужчин становятся болезни системы кровообращения.

Кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывал о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины.