Смертность российских мужчин в тюрьмах оказалась в разе ниже, чем на свободе

В материалах к заседанию круглого стола комитета Совета Федерации по соцполитике говорится, что в тюрьмах российские мужчины умирают в три раза меньше, чем на воле.

В качестве значительного вклада в более высокую смертность россиян на воле называется злоупотребление алкоголем, передает «Интерфакс».

«Алкогольный вклад в сокращение жизни для женщин составляет 17 лет, мужчин – 20 лет. 44% представителей сильного пола не доживают до пенсии. Возникают вопросы о качестве свободы, способах и местах повышения продолжительности жизни российских мужчин», – говорится в материалах к заседанию.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем.