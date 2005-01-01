Построено более 99% газопровода «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» построен более чем на 99%, сообщает Газпром.

Доля российской компании в импорте газа Китаем к 2035 году может составить более 25%, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что за год Газпром увеличил долю на рынке газа ЕС до 36,7% с 34,2%.

Газпром рассчитывает на рост экспорта газ в страны дальнего зарубежья к 2025 году примерно на 20%.

Средняя экспортная цена на газ Газпрома в 2018 году выросла на 24,6% по сравнению с 2017 годом – до 245,5 доллара за 1 тыс. кубометров.

Напомним, Газпром начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока – с 1 декабря 2019 года.